Стартовала продажа билетов на OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА

Началась продажа билетов на матч OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА, сообщается на официальном сайте организации 28 июня.

Игра пройдет в Казани на «Ак Барс Арене» 15 июля, начало в 17.00 по московскому времени. Для посещения матча карта болельщика не нужна.

«Дети до пяти лет включительно могут пройти на стадион бесплатно, в сопровождении близких родственников, без занятия индивидуального зрительского места — отдельный билет не нужен», — говорится в заявлении РФС.

Билеты можно заказать по ссылке. Минимальная стоимость — 700 рублей.

В сезоне-2022/23 сине-бело-голубые завоевали золото чемпионата России по футболу, а ЦСКА выиграл FONBET Кубок России.