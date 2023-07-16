Трофей без ударов и моментов. «Зенит» сыграл один из худших матчей при Семаке, но Кержаков едва ли не в одиночку принес ему Суперкубок

Рабинер — о матче в Казани.

Крайне редко случается, чтобы матч — а с ним и трофей — выиграла команда, которая не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника. Тем более это не похоже на «Зенит» в российских турнирах, который в силу и финансовых возможностей, и, соответственно, стиля игры всегда большую часть времени проводит с мячом, бьет по воротам и создает моменты.

А тут — 0:4 по попаданиям в створ плюс перекладина у Федора Чалова (пожалуй, самый острый момент OLIMPBET Суперкубка России), 3:14 по ударам всего. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отнюдь не выдал желаемое за действительное, когда сказал, что его команда должна была все решать во время игры. Да даже если бы на исходе компенсированного времени Вильмар Барриос не успел обокрасть Чалова, уже изготовившегося бить в упор, и тот открыл счет, думаю, всеми это было бы воспринято как должное.

Но в футболе бывает, что выигрывается и такое. Как и несколькими днями ранее с «Фенербахче» — тоже по пенальти, кстати. Кержаков-младший, трудяга, всегда вызывал уважение. Он заслужил эту минуту славы. Однако матч в целом был тяжким для просмотра, и прав Семак, посетовавший на его качество и сказавший, что серия пенальти добавила эмоций, которых публике не хватало от самого футбола. Более чем 40-тысячный аншлаг на «Ак Барс Арене» выглядел намного красочнее игры. Грустно только было узнавать, что и до и после матча в Казани полиция немилосердно «винтила» фанатов за все, что было и чего не было.

Тренерский штаб ЦСКА работает качественно. Но без доукомплектования о борьбе за золото не может быть и речи

Совершенно не собираюсь на основании увиденного делать далекоидущих выводов — Сергей Семак, например, явно экспериментировал с тактикой, пробуя Малкома на позиции второго форварда, а Клаудиньо — левого полузащитника. Да и ноги у зенитовцев, как и на недавнем Кубке PARI Премьер, тяжелые — очень вероятно, что они еще не вышли из-под серьезных предсезонных нагрузок. По одному матчу вообще нельзя делать выводов о том, какой будет команда в сезоне, — тем более если речь идет о победителе последних пяти чемпионатов страны.

Тем не менее эту конкретную встречу ЦСКА должен был выигрывать. Даже если вспомнить матч второго круга прошлогоднего первенства, когда команда Федотова дома взяла верх, то он был гораздо более равным. Теперь же у «Зенита» хоть и было 64 процента владения мячом, но это был контроль ради контроля; команда откровенно не знала, что с этим самым мячом делать. Армейцы же, первые полчаса осваиваясь, все оставшееся время переходили от обороны к атаке и доходили до чужой штрафной регулярно и уверенно.

Нет, определенные задумки у Семака были видны — так, в те самые стартовые полчаса Матео Кассьерра открывался на левом краю атаки, утаскивая за собой к бровке Виллиана Рошу и тем самым открывая пространство ближе к центру для Малкома. Это происходило несколько раз, но ЦСКА, кажется, достаточно быстро с идеей оппонента разобрался — и ни в концовке первого тайма, ни во втором о ней уже ничто не напоминало. А может, Кассьерры хватило только на 30 минут — на самом деле, вызывает все больше удивления, что у Семака по-прежнему хватает терпения на колумбийца. Когда оно лопнет?

Мне кажется, сочетание Дмитрия Чистякова и Роберта Ренана в центре обороны тоже должно вызывать у главного тренера «Зенита» беспокойство — Родригао из-за травмы вне игры чуть ли не до ноября, и как на предсезонном турнире, так и в Суперкубке петербуржцы раз за разом проигрывали борьбу на «втором этаже» в своей штрафной и на подступах к ней, из-за чего возникали опасные моменты. Заранее было ясно, что ЦСКА будет использовать Игоря Акинфеева в качестве ассистента (помните его длинные нацеленные переводы на Антона Заболотного на последних минутах суперфинала Кубка России с «Краснодаром»?), и это работало раз за разом: снова голкипер вырезал длинные передачи, снова центрфорвард выигрывал верховую борьбу и скидывал на Чалова, Мухина и других.

Не было у ЦСКА только одного — голов. У красно-синих и в прошлом сезоне хромала реализация, но тут это было особенно заметно. При этом с постановкой игры у серебряных призеров все было в порядке — при очевидных проблемах с составом и особенно со скамейкой. Федотов после матча недвусмысленно намекнул на то, что армейцам стоило больших усилий набрать даже здоровый стартовый состав на эту встречу. Известно, что с травмой играл, например, Мойзес, но дотерпел до конца. Дивеева, Зделара и даже Мендеса в добавленное время меняли из-за повреждений. Не очень понятно, в каком составе красно-синие выйдут на матч первого тура РПЛ.

Тем, кто у Федотова есть, он поставил игру, и они четко понимают, что от них хочет тренер. Но входить в сезон с такой скромной обоймой — крайне рискованно, и не случайно специалист еще в интервью «СЭ» после окончания прошлого сезона, да и не только там, постоянно говорил о необходимости доукомплектования. Ситуация в клубе не очень понятна. Да, он находится под персональными санкциями, но так же было и в прошлом сезоне, что не мешало ЦСКА приобретать хороших футболистов. Об отсутствии денег ничего слышно не было. Но где же новички? Без них ни о какой борьбе за золото речи быть не может, как бы качественно ни работал тренерский штаб.

Михаил Кержаков отбивает пенальти. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Паненка Ренана и два дубля Кержакова по пенальти — с «Фенербахче» и ЦСКА

И все же есть один момент красоты из этого матча, который болельщики «Зенита» будут вспоминать с удовольствием. Как же дивно исполнил Роберт Ренан паненку последним 11-метровым ударом! Даже самого Акинфеева молодой бразильский нахал ею перехитрил. Хотя по ходу матча он не выглядел уверенным в себе, да и вся армейская оборона смотрелась куда надежнее зенитовской.

Но этот Суперкубок — не Ренана или кого-то другого, а лично Михаила Кержакова, конечно. Он и в основное время был у «Зенита» лучшим с отрывом, не дав ЦСКА одержать заслуженную победу, а потом еще и взял два удара в послематчевой серии. Интересно, будет ли после этого снят вопрос о приобретении Дениса Адамова из «Сочи».

Столько же 11-метровых Кержаков-младший вытащил и в недавнем матче Кубка PARI с «Фенербахче», и, полагаю, именно там следует искать корни его появившейся вдруг уверенности в этом компоненте. Акинфеев сделал свое дело, вытащив пятый удар от Ивана Сергеева, когда «Зенит» уже считал матч выигранным, — и я думал, что это надломит зенитовцев. Ан нет. Сергеев не стал для «Зенита» своим Джоном Терри образца московского финала Лиги чемпионов 2008 года.

Подмечу одну закономерность: «Зенит» сыграл так же плохо, как и днями ранее с «Фенербахче», когда весь второй тайм не мог перейти середину поля. Он действовал хуже ЦСКА, создал намного меньше моментов — точнее, вообще не создал. И в первом-то тайме по голевым шансам было 0:3 в пользу ЦСКА, притом что атакующее трио армейцев вышло в составе Максим Мухин — Федор Чалов — Антон Заболотный. И Мухин в верхней тройке смотрелся очень органично, прессингуя соперников, отбирая мячи и принимая правильные решения. Вот только его момент в первом тайме нейтрализовал Барриос, а если бы мяч не выбил опорник, то, вероятно, сейв сделал бы Кержаков. Тем не менее прогресс Мухина видится мне одним из резервов ЦСКА в этом сезоне.

И это при том, что Иван Обляков и Хорхе Карраскаль еще не до конца оправились от травм: первый не смог провести даже 15-20 анонсированных минут, а второй вовсе до Казани не доехал. Хесус Медина продан в «Спартак», а новичков у ЦСКА пока нет. Кстати, еще один широко обсуждаемый в контексте возможного трансфера футболист, Бахтиер Зайнутдинов, провел отличный матч на позиции левого латераля, и сильно сомневаюсь, что Федотов морально готов и к его потере. Тем более что, по крайней мере пока, видимой замены ему нет.

Что же касается трех ключевых зенитовских бразильцев, то о так и не явившемся в «Зенит» Венделе Семак впервые открыто заявил, что тот хочет уйти; молодой отец Малком форму образца прошлого сезона еще явно не набрал, а Клаудиньо играл в игру под названием не «футбол», а «психоз». Не до конца восстановился после травмы колена, полученной в игре с «Фенербахче», или так хочет во «Фламенго»? Обратило на себя внимание, с каким недовольством бразилец уходил с поля после замены, как демонстративно не остался на скамейке и отправился в раздевалку. Между тем замена на 63-й минуте была абсолютно обоснованной — и по игре, а главное, из опасений второй желтой карточки, которую заведенный Клаудиньо мог получить в любую секунду.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

0:0 — впервые за 21 год Суперкубков

Впервые за 21 розыгрыш Суперкубка игра — разумеется, до серии пенальти — закончилась нулевой ничьей. Тут, правда, нелишне заметить, что прежде были овертаймы, а сейчас от них по примеру Кубка России (который в данном случае не кажется мне убедительным) решено было отказаться. Без дополнительного времени, например, и матч «Локомотив» — ЦСКА в 2018-м завершился бы так же. Но армеец Хетаг Хосонов забил победный мяч, и красно-синие в последний на сегодня раз выиграли этот трофей.

Вообще же со счетом 1:0 Суперкубок России завершался пять раз: дважды так выиграл «Зенит» (причем оба раза — как раз у ЦСКА), по одному — «Рубин», «Локомотив» и ЦСКА. Но чтобы по нулям...

Чего только ни бывало — и 4:2, и дважды по 3:2, и дважды по 3:1, и 4:0, и дважды по 3:0. Пять, правда, не забивал никто и никогда. Больше пяти мячей на две команды тоже случались лишь раз — когда в 2007-м ЦСКА обыграл 4:2 «Спартак». Крупный счет отмечался лишь трижды — в 2013-м, когда красно-синие разгромили 3:0 сине-бело-голубых, и в 2021-м и 2022-м, когда, в свою очередь, уже «Зенит» размазывал 3:0 и 4:0 соответственно «Локомотив» и «Спартак».

Теперь же — нулевая ничья. И, увы, нельзя сказать, что увиденное зрелище способно вдохновить. Если в суперфинале Кубка «Краснодар» — ЦСКА отсутствие дополнительного времени вызвало недовольство, то теперь — скорее облегчение. И жаль, что развязка в серии пенальти не стала отражением хода самого матча. Но персонально приятно за Кержакова, который этот трофей выиграл фактически в одиночку.