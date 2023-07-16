«Карраскаль — конь, который гуляет сам по себе. Либо он примет требования Федотова, либо его продадут». Грушевский — о Суперкубке и трансферах ЦСКА

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский рецензирует OLIMPBET Суперкубок России .

Карасев и Кержаков

— Как вам футбол?

— По пятибалльной шкале? На четверочку. Чувствуется, обе команды еще не в оптимальных кондициях. Действовали осторожно, с оглядкой на оборону. Поэтому матч феерическим не получился. Но и назвать его скучным язык не повернется. Происходящее напоминало футбольные шахматы. ЦСКА был ближе к победе, имел несколько голевых моментов. «Зенит» же впереди ничего не создал. До серии пенальти у Акинфеева вообще не было работы!

— Чего не скажешь о Кержакове.

— Ну, он однозначно лучший игрок матча! И в основное время спасал, и серию пенальти выиграл. Хотя эта победа кажется алогичной. Что ж, все как в 1/8 финала ЧМ-2018 Россия — Испания. Когда наш соперник выглядел интереснее, владел преимуществом, но дальше прошли мы.

— Занятная аналогия.

— А в остальном праздник удался. Прекрасная атмосфера на стадионе в Казани, переполненные трибуны. Великолепно отработала судейская бригада. Все решения Карасев принимал быстро и уверенно. Ни одного похода к монитору!

— За это отдельная благодарность.

— Согласен. Карасев подтвердил статус лучшего арбитра страны. Он и в конце первого тайма четко разобрался в неприятной ситуации, когда из-за работника медицинского штаба «Зенита» едва не вспыхнула потасовка. Там была явная провокация. К счастью, она не получила такого чудовищного продолжения, как в кубковом матче между «Зенитом» и «Спартаком».

— Кержаков — безусловно, герой. А из полевых кого-то можно выделить?

— В «Зените» — разве что Барриоса. Это системообразующий игрок в середине поля. Без колумбийца команда сразу проседает, нарушается баланс между полузащитой и обороной. А вот у Клаудиньо не пошла игра. В ней было больше истерики, чем вразумительных действий. От бразильца доставалось всем — судьям, соперникам, партнерам, тренерскому штабу...

— Ду Кейрос — усиление для «Зенита»?

— Мне он вообще не запомнился. Ни с хорошей стороны, ни с плохой. Парень на поле словно растворился. Зато Мантуан был очень активен, Малком тоже старался. Сейчас все говорят про чемоданное настроение главных звезд «Зенита». Но если Клаудиньо, похоже, и впрямь мыслями уже далеко, то про Малкома я бы так не сказал.

Густаво Мантуан и Бахтиер Зайнутдинов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зайнутдинов и Заболотный

— Кто был лучшим у ЦСКА?

— Пожалуй, Зайнутдинов. Проделал огромный объем работы, шикарно исполнил штрафной. А как в одном эпизоде принял на грудь сложнейший мяч? Потом ловко прокинул его мимо соперника, навесил в штрафную, и Гайич едва не забил. Еще мне понравился Заболотный.

— Чем же?

— Армейские болельщики часто на него наезжают, причем не по делу. Приклеивают обидные ярлыки. Надеюсь, теперь все убедились, насколько это полезный игрок. В Казани ни одного единоборства не проиграл! Не только вверху, но и внизу. Защитников постоянно прессинговал. Заболотный — труженик. Всегда работает на команду.

— За это Федотов его и ценит?

— Ну конечно! Для Владимира Валентиновича командная игра важнее индивидуального карнавала. Вот почему в основе играет Заболотный, а не Карраскаль.

— Набабкин достойно заменил Дивеева, который на второй тайм не вышел из-за травмы?

— Да. Правда, Игоря все равно не хватало. Он и атаки начинает, и на «стандартах» у чужих ворот чрезвычайно опасен. Жаль, что к Суперкубку не успел восстановиться Ваня Обляков. А во втором тайме пришлось менять еще и Зделара. Мендес уходил с поля прихрамывая. Мойзес заканчивал матч на морально-волевых...

— РПЛ стартует через неделю. Вы понимаете, почему ЦСКА до сих пор никого не купил?

— Для нашего клуба это уже классическая ситуация. Мы нередко приобретаем игроков на флажке. Так было и в прошлом сезоне с Мойзесом и Рошей. Судя по всему, то же самое будет сейчас.

— Рискованно.

— Основная причина — финансовые затруднения, связанные с омерзительной позицией «Вест Хэма», который зажал огромные деньги за Влашича. Англичане ведут себя, как разбойники с большой дороги! ЦСКА приходится выкручиваться, маневрировать... Но в ближайшее время он точно получит шесть миллионов евро от «Спартака» за переход Медины. На эту сумму можно купить качественных футболистов. Минимум одного, а то и двух.

Марио Фернандес. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Марио и Медина

— Марио Фернандеса многие армейские болельщики теперь считают предателем. Вы тоже?

— Предательство — слишком сильное понятие. Оно из более весомых жизненных ситуаций. А Марио поступил глупо. Точнее, совершил череду глупых ошибок. В результате даже в глазах болельщиков «Зенита» выглядит, мягко говоря, пустобрехом. Человек не раз повторял, что в России будет играть только за ЦСКА — и на тебе...

— Да уж.

— Поражаюсь его агенту. Сначала заключил такой контракт с «Интернасьоналом», что Марио пришлось платить неустойку за разрыв соглашения — 365 тысяч евро. Почему не помог игроку избежать этой ловушки? Ну а дальше за спиной ЦСКА провел переговоры с «Зенитом».

— В Питере уверяют, что вступили в переговоры с Фернандесом лишь после того, как приоритетное право ЦСКА было упущено.

— «Зенит» давно мечтал приобрести Марио. Это была идея фикс. В свое время клуб дважды делал ЦСКА очень выгодные в финансовом смысле предложения, но получал отказ. Впрочем, в нынешней ситуации я бы больше винил агента, а не руководителей «Зенита». Хотя и они повели себя не совсем корректно. В прошлом году ЦСКА пошел навстречу Марио, отпустил в Бразилию — несмотря на действующий контракт. А тот повел себя непорядочно, взял и кинул клуб. Все это и дает мне основания — не юридически, а морально — упрекать «Зенит». Хотя не удивлюсь, если он с Марио намучается.

— Это почему?

— Мне кажется, Фернандес не будет счастлив в «Зените». Да и не факт, что принесет пользу с игровой точки зрения. Даже в Петербурге многие болельщики не в восторге от этого перехода. Вот какой у Марио был образ до последних событий? Светлый человек и прекрасный футболист.

— Так. И что?

— Образ светлого человека разрушен. Полагаю, образ прекрасного футболиста тоже в итоге пострадает.

— К трансферу Медины у вас, надо думать, отношение другое?

— Разумеется. Здесь все честно и прозрачно. «Спартак» предложил игроку хорошие финансовые условия, тот согласился, клубы договорились о сумме выкупа и...

— Скатертью дорога.

— Вот-вот.

Хесус Медина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Для ЦСКА это выгодная сделка? Полтора года назад взяли парагвайца бесплатно, а продали за 6+1 миллиона евро.

— Да, руководители армейского клуба здорово сработали. То, что трансфер внутри России — дополнительный плюс. Это позволит избежать санкционных выкрутасов, которыми воспользовался «Вест Хэм». Ну а ЦСКА теперь надо грамотно распорядиться деньгами и сделать парочку качественных приобретений в атакующую группу, которая особенно нуждается в усилении.

— Следующим на выход отправится Карраскаль?

— Тут два варианта. Либо он примет требования Федотова, либо ЦСКА продаст колумбийца. Пока ситуация не в его пользу. Футболист-то талантливый, но ментально...

— Полгода назад вы подобрали изящную формулировку: «Карнавальщик и законченный эгоист».

— Так и есть. Карраскаль — конь, который гуляет сам по себе. На это еще можно было бы закрыть глаза, если бы он играл на уровне Вагнера Лав. Но до бразильца ему далеко. Зато амбиций, как у Вагнера, Карвальо и Жо вместе взятых!

— Ну и финальное. После Суперкубка появилась уверенность, что ЦСКА сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство?

— Уверенности нет. Но есть надежда, что в этом сезоне гегемония «Зенита» будет если и не нарушена, то как минимум поставлена под удар.