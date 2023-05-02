Агент Тикнизяна объяснил решение футболиста сменить сборную России на Армению

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, объяснил, почему футболист решил выступать за сборную Армении.

«Решение Тикнизяна сменить сборную России на Армению было непростым. Мы с ним долго его оттягивали. Но когда пришло время сделать шаг вперед, мы его сделали. Что перевесило? Желание Тикнизяна играть на европейской арене. У сборной Армении сейчас сильная отборочная группа, есть где проявить себя. Нобель Арустамян нам тоже помог в этом переходе (улыбается). Я поддержал решение Наира, он уже дебютировал в матче с Турцией, неплохо себя проявил», — приводит «Чемпионат» слова агента.

Тикнизян дебютировал за сборную Армении 25 марта в матче отбора к Евро-2024 против команды Турции (1:2).