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Сегодня, 13:29

Агент Тюкавина: «Рано или поздно Константин окажется в хорошем европейском клубе»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина ответил корреспонденту «СЭ» на вопрос о будущем игрока.

«Он хочет попробовать себя в Европе. Но сейчас возникают определенные вопросы из-за политической ситуации. Думаю, рано или поздно Константин окажется в хорошем европейском клубе», — сказал Тюкавин «СЭ».

Тюкавин все еще не продлил контракт с «Динамо». Действующее соглашение 21-летнего форварда с бело-голубыми рассчитано до конца июня 2024 года.

Тюкавин — воспитанник «Динамо», он забил 26 голов и сделал 18 результативных передач в 98 матчах за основную команду бело-голубых.

ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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