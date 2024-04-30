Александр Дюков: «Уверен, Россия вернется к соревнованиям УЕФА»

Сегодня, 15:32
Президент РФС Александр Дюков в интервью «РБ Спорт» высказался по поводу возвращения России к турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА.
— Есть ли у вас ощущение, что при нашей жизни Россия вернется к соревнованиям УЕФА?
— Я в этом уверен.
— Но то, как развиваются события, говорит об отсутствии вариантов возвращения на ближайшее десятилетие.
— Все может измениться.
— Вы имеете в виду — все может измениться после завершения СВО?
— Может измениться и до завершения.
26 апреля РФС утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций: ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.