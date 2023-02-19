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Сегодня, 18:18

Кавазашвили: «У Головина и Миранчука нет мотивации сыграть товарищеский матч. Не нужно приглашать их в сборную»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что нет смысла приглашать в сборную России футболистов, выступающих в Европе.

«Я всецело поддерживаю Валерия Карпина в его нежелании вызывать в сборную наших футболистов, играющих в Европе. Головин и Миранчук сейчас в первую очередь думают о себе, о своих клубах. Если их выдернуть в сборную, то ничего толкового из этого не выйдет. У Головина и Миранчука нет мотивации сыграть товарищеский матч против Ирана. Они против «ПСЖ» и «Милана» играют, зачем им этот Иран? Будут играть вполноги. Страх получить травму тоже из головы никуда не выкинуть. Поэтому не нужно приглашать их в сборную России, даже несмотря на то, что это самые лучшие наши игроки на сегодняшний день», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-u-miranchuka-i-golovina-net-motivatsii-igrat-za-sbornuyu-ih-priglashat-ne-nuzhno/
Александр Головин
Алексей Миранчук
Анзор Кавазашвили
Сборная России по футболу
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