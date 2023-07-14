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Сегодня, 11:28

Ари: «Мечтаю сыграть в товарищеском матче Россия — Бразилия по тайму за каждую из команд»

Ари рассказал, что хотел бы принять участие в товарищеском матче между сборными России и Бразилии
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари рассказал, что хотел бы принять участие в товарищеском матче между сборными России и Бразилии, если он состоится.

«Если получится организовать матч сборных России и Бразилии, то это будет просто превосходно! Бразильские футболисты очень качественные, много молодежи, а российским ребятам нужно играть с такими сильными соперниками. Такие матчи, да и еще и с пентакампеонами, нужны, чтобы показать уровень российских футболистов, насколько они слабы во многих компонентах, где они остановились. Для каждого спортсмена это скажется только положительно. Для меня мечта принять участие в этой товарищеской игре и сыграть по тайму за Бразилию и Россию! Да это было бы супер! Если такие варианты будут, то моя мечта как футболиста наконец-то сбудется. Каждый игрок хочет играть за свою сборную, а я — за две: за бразильцев и за русских», — приводит слова Ари Sport24.

37-летний бразилец женат на русской девушке и имеет паспорт РФ, он получил российское гражданство в 2018 году. На счету Ари 2 матча за сборную России, его последним клубом в РПЛ был «Краснодар», который он покинул в 2021 году.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-14-ari-mechtayu-sygrat-v-tovarishcheskom-matche-rossiya-braziliya-po-taymu-za-kazhduyu-iz-komand
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
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