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Сборная России

Сегодня, 19:18

Дюков рассказал о переговорах с возможными соперниками сборной России

Константин Белов
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков высказался о переговорах с потенциальными соперниками сборной России на сентябрьском сборе.

— По поводу второго соперника на сентябрьском сборе. Есть ли ясность?

— Мы ведем переговоры с несколькими сборными. Для нас важно, чтобы второй матч был домашним. Исходя из этого ведутся переговоры. Думаю, что в течение июля мы объявим соперника.

— Из какой части света?

— Мы ведем переговоры со сборными из разных континентов, — сказал Дюков.

Ранее стало известно, что 12 сентября сборная России в Дохе сыграет против Катара.

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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