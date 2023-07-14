Дюков рассказал о переговорах с возможными соперниками сборной России

Президент РФС Александр Дюков высказался о переговорах с потенциальными соперниками сборной России на сентябрьском сборе.

— По поводу второго соперника на сентябрьском сборе. Есть ли ясность?

— Мы ведем переговоры с несколькими сборными. Для нас важно, чтобы второй матч был домашним. Исходя из этого ведутся переговоры. Думаю, что в течение июля мы объявим соперника.

— Из какой части света?

— Мы ведем переговоры со сборными из разных континентов, — сказал Дюков.

Ранее стало известно, что 12 сентября сборная России в Дохе сыграет против Катара.