Баринов признался, что не знает ни одного игрока сборной Катара

Полузащитник сборной России и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от товарищеского матча с Катаром.

— Разбирали соперника? Что ты можешь самое интересное сказать? Знаешь кого-то?

— Никого не знаю. Не смотрел их игры на чемпионате мира. Разбирали, как они выходят из обороны, как прессингуют.

— Сильная сборная?

— Достаточно неплохая.

— С кем бы сравнил из предыдущих соперников за 1,5 года?

— Наверное, Иран плюс-минус такая же команда. Давайте дождемся завтрашнего дня. Завтра будет игра. Если вы не смотрели Катар никогда, увидите.

Игра между национальными командами России и Катара пройдет 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало — в 18.15 по московскому времени.