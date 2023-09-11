Баринов признался, что не знает ни одного игрока сборной Катара

Сегодня, 18:59
Полузащитник сборной России и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от товарищеского матча с Катаром.
— Разбирали соперника? Что ты можешь самое интересное сказать? Знаешь кого-то?
— Никого не знаю. Не смотрел их игры на чемпионате мира. Разбирали, как они выходят из обороны, как прессингуют.
— Сильная сборная?
— Достаточно неплохая.
— С кем бы сравнил из предыдущих соперников за 1,5 года?
— Наверное, Иран плюс-минус такая же команда. Давайте дождемся завтрашнего дня. Завтра будет игра. Если вы не смотрели Катар никогда, увидите.
Игра между национальными командами России и Катара пройдет 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало — в 18.15 по московскому времени.