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Сегодня, 09:51

ИИХФ запретила болельщикам проносить флаги России и Белоруссии на игры чемпионата мира

Руслан Минаев
Болельщики сборной России на хоккейной арене
Болельщики сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) запретила фанатам проносить флаги на матчи чемпионата мира. Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава.

«Соответствующие флаги будут удалены с арены», — цитирует РИА «Новости Спорт» пресс-служба.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф объяснил отсутствие России в списке самых титулованных сборных в трансляции матча Швеция — США (5:2).

Чемпионат мира по хоккею проходит в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире в связи с решением Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Источник: РИА
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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