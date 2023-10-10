Билялетдинов считает, что России нельзя доверять УЕФА и вести с ним диалоги

Бывший полузащитник сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы-2008 Динияр Билялетдинов высказался об отмене исполкомом УЕФА решения о допуске юношеских сборных России к соревнованиям под своей эгидой.

«Продавили, ничего неожиданного, я с самого начала сомневался, что мы где-то будем участвовать. Это читалось. Если бы даже нас допустили, начались бы какие-то подковерные игры. Могли и засудить, сделать какие-то неприемлемые условия. Нашли бы способ нас выдавить. Можно ли России после этого как-то доверять УЕФА и продолжать с ним диалог? Нет. Надо давно понять, какие люди работают в УЕФА и МОК. Они толком ничего не могут сделать, даже если разделяют принципы разных спортивных хартий. Необходимые решения продавливаются по щелчку пальцев. С этим надо смириться. Переход в Азиатскую конференцию? Большой вопрос. Можно придумать что-то свое. Альтернативные соревнования в качестве «моральной компенсации»? Да, раньше были Игры доброй воли. Можно рассмотреть похожие форматы», — приводит слова Билялетдинова «Спорт День за Днем».

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.