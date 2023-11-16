Боярский считает, что матч против Кубы будет сложным для сборной России

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборной России против Кубы.

«Постараюсь посмотреть этот матч, хотя в основном сейчас провожу время в театре. Естественно, буду болеть за нашу сборную, но думаю, что это будет очень сложный матч, поскольку национальная команда России еще пока не готова к международным играм», — сказал Боярский корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).