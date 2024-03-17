Бушманов рассказал об ожиданиях от матчей сборной России против Сербии и Парагвая

Экс-тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России против Сербии и Парагвая.

«Сборная России проведет интересные матчи. Что с Сербией будет увлекательная игра, что с Парагваем жду красивый матч. Вопросы к тренерскому штабу? Да какие могут быть вопросы, нет, вопросов нет», — сказал Бушманов корреспонденту Vprognoze.ru.

В рамках мартовского тренировочного сбора национальная команда России проведет 2 товарищеских матча — с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.