Экс-форвард «Амкара» Якубко считает, что статус товарищеского матча не должен повлиять на сборную России

17 марта, 13:40
Экс-форвард «Амкара» Мартин Якубко поделился мнением о товарищеских матчах сборной России против Сербии и Парагвая.
«Жду, что это будут хорошие игры со стороны сборной России, потому что речь идет о серьезных соперниках. Если игрок выходит на поле в майке сборной, не должно быть разницы — играл ты официальные матчи до этого или нет. Парни же выступают в своих клубах, где доказывают каждую неделю, у них есть постоянная практика. Отсутствие официальных матчей не должно сказываться на сборной России», — цитирует Якубко «РБ Спорт».
В рамках мартовского тренировочного сбора национальная команда России проведет 2 товарищеских матча — c Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.