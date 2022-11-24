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24 ноября, 09:16

Петржела: «Карпин добьется успеха в любой сборной мира»

Петржела поделился мнением о Карпине
Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о наставнике «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

Чешский специалист считает, что российский тренер мог бы достичь успеха в любой сборной мира.

«Валерий Карпин — очень хороший тренер. Если бы он тренировал сборную США, он бы вывел их в полуфинал или четвертьфинал чемпионата мира в Катаре.

Карпин — это специалист, который добьется успеха с любой сборной в мире! Может быть, и Россия с ним достигла бы высот на этом мундиале", — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-karpin-vy-vel-by-sbornuyu-ssha-v-polufinal-chm-2022/
Валерий Карпин
Властимил Петржела
Футбол
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