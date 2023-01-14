Булыкин о товарищеских матчах сборной России: «Я думаю, пока рано рассчитывать на сильных соперников»

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о том, с какими соперниками теперь может сыграть национальная команда страны.
«Я думаю, пока рано рассчитывать на сильных соперников. Конечно, было бы здорово, если бы были сделаны какие-то серьезные шаги со стороны УЕФА по поводу российского футбола. Но пока об этом думать рано. И в то же время хочется, чтобы наша российская сборная играла. Чтобы не терялось поколение молодых футболистов, чтобы у них была мотивация попадать в сборную. Потому что это очень серьезное подспорье для молодежи, которая попадает в главную команду страны. Потом эти ребята возвращаются в свои клубы и хотят прогрессировать и снова играть в сборной», — рассказал Булыкин «Газете.Ru».
Ранее стало известно, что в планах РФС значится пять товарищеских матчей для национальной сборной России в 2023 году. Первая игра должна состояться в марте.
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