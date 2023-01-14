Булыкин: «Сначала разрешат регулярно проводить товарищеские матчи, а в конце года уже будут разговоры о том, что делать с нами дальше»

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, когда сборная России сможет вернуться к официальным матчам.
«Думаю, сначала нам разрешат регулярно проводить товарищеские матчи, а в конце года уже будут разговоры о том, что делать с нами дальше», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».
Календарный план спортивных мероприятий Российского футбольного союза (РФС) на 2023 год предварительно предусматривает пять учебно-тренировочных сборов и пять товарищеских матчей.
28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования