Чанов: «Все были настолько уверены в Матвее, но в последних матчах его игра вызывает сомнения»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о вызове голкиперов Матвея Сафонова, Антона Шунина, Александра Селихова и Сергея Песьякова в состав национальной команды.

«Все 4 вратаря абсолютно заслуженно вызваны в сборную. Форма Сафонова? Чтобы дать оценку Матвею, нужны более достойные матчи, чем с Таджикистаном и Узбекистаном. Игра вратарей меняется. Они стали больше играть за штрафной площадкой», — приводит «РБ Спорт» слова Чанова.

Также он ответил на вопрос, является ли Сафонов «номером один» в сборной.

«Трудно сказать. Все были настолько уверены в Матвее, но в последних матчах его игра вызывает сомнения. Поэтому и вызваны 4 вратаря, чтобы посмотреть на их взаимодействия с защитниками», — добавил специалист.

Сборная России проведет товарищеский матч с Таджикистаном 17 ноября, с Узбекистаном — 20 ноября.