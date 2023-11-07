Чанов: «Вызов Нигматуллина в сборную оправдан. Чем он хуже Лантратова?»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о том, что голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин получил вызов в сборную России. По его мнению, футболист соответствует уровню национальной команды.

«Вызов Нигматуллина оправдан, потому что в успехах «Пари НН» есть заслуга Артура. Это видно невооруженным взглядом. Наверняка тренерский штаб хочет посмотреть на тех вратарей, которые показывают хорошую игру в чемпионате. Чем Нигматуллин хуже Лантратова? Сейчас постоянно вызываются Сафонов и Лантратов, круг кандидатов сужается, а на двух вратарях останавливаться нельзя. Наверное, Кафанов хочет познакомиться с Нигматулиным, понять, какой он человек», — приводит «РБ Спорт» слова Чанова.

Национальная команда России с 13 по 18 ноября проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске в преддверии товарищеского матча с Кубой. Игра между российскими и кубинскими футболистами пройдет 20 ноября в Волгограде на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене».