Чепчугов считает, что Кержаков достоин сыграть за сборную России в ближайших матчах

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о том, кого хотел бы видеть в воротах сборной России.

«Каждый из приглашенных вратарей заслужил вызов в сборную России. Их игра вдохновляет тренерский штаб! Но, учитывая последние события, хотел бы увидеть в воротах сборной Кержакова, он достоин сыграть в ближайших матчах. В последнее время Михаил выглядел очень здорово! Но Виталий Витальевич Кафанов и тренерский штаб определят, кто будет защищать ворота. Сборной России успехов в товарищеских матчах!» — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

24 августа тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор. Всего в список вошли 36 футболистов. Сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.