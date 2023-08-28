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Сегодня, 15:33

Чепчугов считает, что Кержаков достоин сыграть за сборную России в ближайших матчах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о том, кого хотел бы видеть в воротах сборной России.

«Каждый из приглашенных вратарей заслужил вызов в сборную России. Их игра вдохновляет тренерский штаб! Но, учитывая последние события, хотел бы увидеть в воротах сборной Кержакова, он достоин сыграть в ближайших матчах. В последнее время Михаил выглядел очень здорово! Но Виталий Витальевич Кафанов и тренерский штаб определят, кто будет защищать ворота. Сборной России успехов в товарищеских матчах!» — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

24 августа тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор. Всего в список вошли 36 футболистов. Сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-chepchugov-kerzhakov-dostoin-sy-grat-za-sbornuyu-rossii-v-blizhajshih-matchah/
Михаил Кержаков
Сергей Чепчугов
Футбол
Сборная России по футболу
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