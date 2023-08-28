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Сборная России

Сегодня, 15:17

В ассоциации футбола Египта подтвердили проведение матчей олимпийской сборной против России

Микеле Антонов
,
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию «РБ Спорт» о проведении товарищеских матчей между национальной командой России и олимпийской сборной Египта.

«Могу подтвердить информацию о проведении товарищеских матчей со сборной России в Египте. У нас уже есть конкретные даты — 7 и 11 сентября», — сказал Эль-Аттар «СЭ».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей.

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Сборная Египта по футболу
Сборная России по футболу
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