Литвинов: «Все такие спокойные, а для меня сборная — очень важный этап жизни»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал попадание в расширенный список сборной России.

— Как думаешь, сегодняшней игрой ты убедил Абаскаля, что ошибка в матче с «Уралом» была, скорее, случайностью?

— Тренер сам будет принимать решение и говорить. Говорить о том, доволен ли я своей сегодняшней игрой, рано. Самое главное — команда выиграла.

— А по ощущениям?

— Много было хороших моментов, но были и ошибки, где-то обрезы в центре поля.

— Наговариваешь. Там один обрез был. Тебе удобно играть на той позиции, которая была сегодня?

— Да, поинтересней. Там движение, больше взаимодействия с мячом. Больше кайфуешь от игры.

— Скоро сборная. С каким настроением туда направляешься?

— С нетерпением жду. Там слухи же ходят — Египет, олимпийская сборная. Все такие спокойные, а для меня сборная — очень важный этап моей жизни. Для молодого футболиста — сборная очень важна.

— Поможет перезагрузится немного?

— Да, конечно.

— То, что много спартаковцев в расширенном списке по-прежнему, хотя сейчас меньше россиян в старте. Это показатель чего? Того, что Карпин вам доверяет, учитывая, как вы себя зарекомендовали на предыдущем сборе?

— Думаю, да. Валерий Георгиевич следит за всеми и до этого следил. Он смотрел прошедшие игры сборной и видел, кто его устраивает на той или иной позиции.

24 августа тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор. Всего в список вошли 36 футболистов. Сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.