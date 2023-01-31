Черышев заявил, что сборная России должна собираться в любом случае

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Российский полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев высказался о будущем национальной сборной России.
«Правильно ли что сборная России собирается, не смотря на отсутствие матчей? Мое мнение — да. Сборная не должна прекращать свое существование ни в коем случае. Растет молодое поколение, появляются новые футболисты, и они должны пробовать свои силы. Играть за сборную для любого футболиста — большая честь, даже если это товарищеские матчи. В один прекрасный момент ситуация нормализуется, и надо быть готовым к возвращению», — приводит слова Черышева Sport24.
Национальная команда России отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования