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Сборная России

Сегодня, 17:37

Черышев заявил, что сборная России должна собираться в любом случае

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский полузащитник итальянской «Венеции» Денис Черышев высказался о будущем национальной сборной России.

«Правильно ли что сборная России собирается, не смотря на отсутствие матчей? Мое мнение — да. Сборная не должна прекращать свое существование ни в коем случае. Растет молодое поколение, появляются новые футболисты, и они должны пробовать свои силы. Играть за сборную для любого футболиста — большая честь, даже если это товарищеские матчи. В один прекрасный момент ситуация нормализуется, и надо быть готовым к возвращению», — приводит слова Черышева Sport24.

Национальная команда России отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-31-cheryshev-sbornaya-ne-dolzhna-prekrashchat-svoye-sushchestvovaniye-ni-v-koyem-sluchaye-rastet-molodoye-pokoleniye

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Денис Черышев
Футбол
Сборная России по футболу
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