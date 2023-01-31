Лайшев заявил, что российскому футболу не надо брать пример с Запада

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Известный менеджер Ренат Лайшев рассказал, что российскому футболу не нужно ориентироваться на западную систему подготовки игроков.
«Нам не надо брать пример с Запада. У нас есть свои специалисты. В СССР с нами считались, у нас все еще может быть. Что значит не брать пример с Запада? Не брать их систему, потому что наши футболисты могут найти свою национальную специфику, из-за которой пойдет результат. Я верю, что если нашим ребятам дать карты в руки, то они все смогут», — приводит слова Лайшева Legalbet.
Согласно рейтингу УЕФА, РПЛ находится на 23-м месте. В топ-3 входят АПЛ, ла лига и бундеслига.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования