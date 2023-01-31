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Сегодня, 18:45

Лайшев заявил, что российскому футболу не надо брать пример с Запада

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный менеджер Ренат Лайшев рассказал, что российскому футболу не нужно ориентироваться на западную систему подготовки игроков.

«Нам не надо брать пример с Запада. У нас есть свои специалисты. В СССР с нами считались, у нас все еще может быть. Что значит не брать пример с Запада? Не брать их систему, потому что наши футболисты могут найти свою национальную специфику, из-за которой пойдет результат. Я верю, что если нашим ребятам дать карты в руки, то они все смогут», — приводит слова Лайшева Legalbet.

Согласно рейтингу УЕФА, РПЛ находится на 23-м месте. В топ-3 входят АПЛ, ла лига и бундеслига.

Источник: https://legalbet.ru/news/lajshev-nam-ne-nado-brat-primer-s-zapada-u-nas-est-svoi/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Футбол
Ренат Лайшев
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