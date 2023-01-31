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Сегодня, 12:44

Черышев: «Я никогда не отказывался от выступлений за сборную. Надеюсь, еще сыграю»

Алина Савинова
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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал, что думает о своих перспективах в сборной России.

«Посмотрим, как бог даст. Я никогда не отказывался от выступлений за сборную, даже в мыслях такого не было. Надеюсь, еще сыграю. А так очень хочется, чтобы российские команды вернулись в еврокубки, а сборная — в международные турниры», — цитирует Черышева Sport24.

С 2022 года 32-летний россиянин является игроком «Венеции». В текущем сезоне Черышев провел 10 матчей за итальянский клуб в серии В, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

Национальная команда России отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-31-cheryshev-ya-nikogda-ne-otkazyvalsya-ot-vystupleniy-za-sbornuyu-dazhe-v-myslyakh-takogo-ne-bylo-nadeyus-yeshche-sygrayu

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Денис Черышев
Сборная России по футболу
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