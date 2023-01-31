Черышев: «Я никогда не отказывался от выступлений за сборную. Надеюсь, еще сыграю»

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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал, что думает о своих перспективах в сборной России.
«Посмотрим, как бог даст. Я никогда не отказывался от выступлений за сборную, даже в мыслях такого не было. Надеюсь, еще сыграю. А так очень хочется, чтобы российские команды вернулись в еврокубки, а сборная — в международные турниры», — цитирует Черышева Sport24.
С 2022 года 32-летний россиянин является игроком «Венеции». В текущем сезоне Черышев провел 10 матчей за итальянский клуб в серии В, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.
Национальная команда России отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.
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Основные источники исследования