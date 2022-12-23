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Сегодня, 16:34

Член исполкома РФС Ибрагимов — о возможном переходе в АФК: «Туда мы не хотим, туда не пускают»

Алина Савинова
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Член исполкома РФС Лом-Али Ибрагимов высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Где-то же нам надо играть все равно. Туда мы не хотим, туда не пускают — и какие предложения? За какой вариант я бы проголосовал? Не знаю, надо посоветоваться», — приводит «РБ Спорт» слова Ибрагимова.

Ранее вице-президент РФС Денис Соловьев сообщил о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chlen-ispolkoma-rfs-o-vozmozhnom-perehode-iz-uefa-v-afk-tuda-my-ne-hotim-a-tuda-ne-puskayut/
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