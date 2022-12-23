Червиченко назвал переход РФС в АФК имитацией действий

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию.

«Я не против, если нет другого выхода. Но если есть хоть какой-то вариант для продолжения выступлений в Европе, то надо его использовать. Одного желания РФС перейти в АФК недостаточно. У нас же блокировка не от УЕФА, а от ФИФА. А АФК — это составная часть ФИФА. Поэтому с ФИФА и нужно решать вопросы. Но в УЕФА у нас гораздо больше недоброжелателей. На ЧМ-2022 мы не попали, потому сначала Польша начала вонять, а затем Швеция и Чехия. А Австралия и Япония тоже в такую позицию встанут. Так и будем зависеть от истерик других? Нужно решать задачу комплексно, а не метаться. Как оцениваю соперников России в АФК? Будет ли нам легко? Точно нет. Мы ни Узбекистан, ни Таджикистан обыграть не можем. А вот Саудовская Аравия обыграла чемпионов мира. Вот вам и показатель», — приводит слова Червиченко «Спорта День за Днем».

Он также заявил, что переход в АФК не станет для России легкой прогулкой.

«Имитация бурной деятельности от РФС это. Им же нужно чем-то отвечать на критику. Сейчас будут два-три года «титьки мять» с вопросом о переходе в Азию. Тоже самое и происходит с принятием крымских команд. это просто имитация каких-либо действий. Эти разговоры нужны им, чтобы погасить пыл журналистов и других деятелей, которые говорят РФС им что-то делать. Потом они нам скажут: «Ну, вы видели? Мы целый исполком собрали». Пару лет им будет чем гордиться», — добавил Червиченко.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.