Даев назвал Карпина самой правильной фигурой для сборной России

Бывший защитник ЦСКА Вячеслав Даев поделился мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Я считаю, что Валерий Карпин — это самая правильная фигура. Все, что необходимо делать, Карпин выполняет. Если все дисквалификации отменят, то да, придется отказаться от совмещения, потому что придется делать выбор, но пока это никак ему не мешает. Карпин выполняет работу на отлично», — цитирует Даева Metaratings.ru.

Карпин возглавляет национальную команду России с июля 2021 года. 20 ноября россияне сыграют против Кубы. Встреча пройдет на «Волгоград Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.