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Сборная России

Сегодня, 16:32

Деменко заявил, что матч с Катаром нужен для практики

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Максим Деменко, который на клубном уровне играл за «Краснодар», московский «Спартак» и петербургский «Зенит», поделился мыслями о матче национальной команды с Катаром.

«Да отличный. Для сборной России сейчас любой матч важен. В плане игровой практики, для подготовки команды. Все-таки летний сбор мы пропустили, я считаю, что даже правильно, смысла не было. А вот в дальнейшем для команды это важно», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о договоренности с Катаром о проведении выездного товарищеского матча в сентябре текущего года.

Сборная России трижды в своей истории играла против Катара, в 1996, 2011 и 2016 годах. Последняя встреча сборных прошла в Дохе, где хозяева одержали победу (2:1).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/12/20650712.shtml
Максим Деменко
Футбол
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
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