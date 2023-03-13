Детский тренер Дзюбы оценил шансы футболиста получить вызов в сборную России

Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы оценил шансы футболиста получить вызов в сборную России.

«Мог бы пригодиться Артем сборной России? И смех, и грех. Корректно говорить — нужна молодежь. Прикидывал эту мысль и, думаю, навряд ли Дзюба получит приглашение в сборную. Скорее всего, из-за возраста. Логично, что в национальной команде должны играть сильнейшие игроки, но кто кого обманет, вызывая игроков за 30 лет, ха-ха. Никогда не говори «никогда» — вот такой фразой можно описать шансы Артема вернуться в сборную. Если будет раскрываться, а я думаю, он будет прибавлять в окружении «Локомотива», то не исключено, что в дальнейшем пригласят. Должна быть стабильность. В сборной могут оперативно сменить игроков. К сожалению, игрок может травмироваться и ему нужно будет найти замену. Это мое субъективное мнение. Вроде понимаю решение главного тренера, но с другой стороны, если достоин, надо приглашать. Это я говорю про тактику, а там уже стратегия, ха-ха. Думаю, тем, что Дзюбу не заявляют за сборную, его так мотивируют забивать больше. Артем — игрок с харизмой. Он не остановится и потом всем покажет. Время тоже покажет», — приводит слова Шуплякова Sport24.

6 марта стало известно, что 34-летний Дзюба не попал в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор перед товарищескими матчами против Ирака и Ирана. Сбор состоится с 19 по 28 марта в Новогорске.

Последний раз Дзюба выступал за национальную команду летом 2021 года на чемпионат Европы.