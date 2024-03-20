Директор академии «Црвены Звезды» о матче Россия — Сербия: «Мы — братские народы. Никто не боится ехать в Россию»

Директор академии «Црвены Звезды» Никола Елич в интервью «СЭ» рассказал, чего ждет от предстоящего товарищеского матча между Россией и Сербией.

— В ближайшее время Россия сыграет с Сербией. Этот матч будет долгожданным и для сербов?

— Конечно! Мы — братские народы. Еще в марте «Црвена» сыграет против «Зенита». Думаю, что для сборной Сербии это отличная проверка перед Евро-2024. Надеюсь, что будет отличная атмосфера.

— Был опубликован состав сборной Сербии. Там много топовых игроков. Никто не боится ехать в Россию?

— Это даже не обсуждается. Мы занимаемся футболом, а не политикой. Ждем российские команды в гости.

— Как в Сербии восприняли отстранение российских сборных и клубов?

— Мы тоже были в такой ситуации. Никто не поддерживает это в Сербии. Мы надеемся, что все будет хорошо и в ближайшее время ваши клубы будут принимать участие в еврокубках.

В марте сборная России проведет две товарищеские игры: с Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта).