Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

20 марта, 20:30

Директор академии «Црвены Звезды» о матче Россия — Сербия: «Мы — братские народы. Никто не боится ехать в Россию»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Директор академии «Црвены Звезды» Никола Елич в интервью «СЭ» рассказал, чего ждет от предстоящего товарищеского матча между Россией и Сербией.

— В ближайшее время Россия сыграет с Сербией. Этот матч будет долгожданным и для сербов?

— Конечно! Мы — братские народы. Еще в марте «Црвена» сыграет против «Зенита». Думаю, что для сборной Сербии это отличная проверка перед Евро-2024. Надеюсь, что будет отличная атмосфера.

— Был опубликован состав сборной Сербии. Там много топовых игроков. Никто не боится ехать в Россию?

— Это даже не обсуждается. Мы занимаемся футболом, а не политикой. Ждем российские команды в гости.

— Как в Сербии восприняли отстранение российских сборных и клубов?

— Мы тоже были в такой ситуации. Никто не поддерживает это в Сербии. Мы надеемся, что все будет хорошо и в ближайшее время ваши клубы будут принимать участие в еврокубках.

В марте сборная России проведет две товарищеские игры: с Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта).

Владимир Хашиг и&nbsp;Сергей Галицкий. «Методику Хаби Алонсо в «Байере» Галицкий внедрял в «Краснодаре» уже 10 лет назад». Интервью директора академии «Црвены Звезды»

Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
Обсудить
Читайте также
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
«Вашингтон» победил «Детройт» в матче НХЛ
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Силкин назвал сборную Сербии серьезным соперником для России

Сборная Парагвая тренируется в Сочи перед матчем с Россией в Москве