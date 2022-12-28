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Сегодня, 17:25

Кузнецов назвал самое яркое в отрицательном плане событие года

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России и ЦСКА Дмитрий Кузнецов в комментарии для «СЭ» назвал самое яркое событие 2022 года.

«То, что нас исключили из всех международных соревнований. Это яркое для Европы, для нас — неяркое. Думаю, они пожалеют об этом, они и сейчас уже жалеют, что российских спортсменов нет на международной арене. Это в первую очередь огромная конкуренция, уровень сопротивления совсем другой. Среди наших спортсменов очень много талантлив и тех, кто был на первых ролях в любом виде спорта. То, что их исключили, это событие года в отрицательном плане», — сказал Кузнецов «СЭ».

Ранее, 28 февраля, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Футбол
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