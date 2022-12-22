Гинер высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Президент ЦСКА Евгений Гинер в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что думает о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Самая важная история в нашем футболе сейчас — переход в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Это очень сложный вопрос. С одной стороны, нам, конечно, необходимо играть на международной арене — как клубам, так и сборной. С другой, нужно учитывать огромную разницу в финансовой составляющей, если говорить о клубном футболе, совершенно иной лимит на легионеров, да и статус возможных международных матчей, ведь изначально наш рейтинг, надо полагать, будет нулевым, а соперники не самые именитые — начинать придется буквально с нуля. Поэтому, может, нам и стоит подождать возвращения в большой европейский футбол. Но однозначного ответа тут нет. Вопрос в длительности этого ожидания.

— По вашим ощущениям, сколько еще нужно потерпеть? По-моему, год-два можно, но не более.

— Не думаю, что это должно занять больше времени. Я смотрю на внутреннюю позицию УЕФА. Мне кажется, там сами недовольны тем, что происходит. Поэтому это не должно продлиться долго.

23 декабря состоится заседание исполкома РФС, в повестке дня есть вопрос «Об участии РФС в иных организациях». В ноябре президент РФС Александр Дюков заявлял, что исполком рассмотрит вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.