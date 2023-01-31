Федотов высказался о возможном переходе российского футбола в Азию

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что не хотел бы, чтобы российский футбол покидал УЕФА.
«Мы не услышали от Азиатской конфедерации многообещающих слов — как будет выглядеть переход. Слава Богу, не было скоропалительных решений. Создана рабочая группа, будут взвешены все «за» и «против». Мы всегда были представлены в УЕФА, и не хотелось бы покидать эту организацию», — приводит слова Федотова «РБ спорт».
Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.
В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования