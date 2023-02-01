Российский полузащитник Зуев может начать выступать за сборную Казахстана

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Полузащитник «Химок» Александр Зуев может получать шанс сыграть за сборную Казахстана.
Казахстанская федерация футбола (КФФ) запросила у Российского футбольного союза информацию по 26-летнему игроку.
«Футболист Александр Зуев действительно проявил интерес к выступлению за национальную сборную Казахстана. В случае наличия у Александра Зуева гражданства Республики Казахстан, а также заинтересованности тренерского штаба национальной сборной Казахстана в игроке, Казахстанская федерация футбола со своей стороны будет готова заняться решением юридических вопросов, связанных со сменой спортивного гражданства футболиста», — сообщили в пресс-службе федерации ТАСС.
Александр Зуев родился в Казахстане и с 2003 по 2005 год выступал за молодежную команду «Тобола».
В России, кроме «Химок», он выиграл за «Рубин», «Ростов», «Крылья Советов» и «Спартак». В составе красно-белых он становился чемпионом России.
Зуев провел 14 матчей за молодежную сборную России, в которых забил четыре мяча.
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