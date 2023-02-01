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Сборная России

Сегодня, 17:08

Российский полузащитник Зуев может начать выступать за сборную Казахстана

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Зуев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Химок» Александр Зуев может получать шанс сыграть за сборную Казахстана.

Казахстанская федерация футбола (КФФ) запросила у Российского футбольного союза информацию по 26-летнему игроку.

«Футболист Александр Зуев действительно проявил интерес к выступлению за национальную сборную Казахстана. В случае наличия у Александра Зуева гражданства Республики Казахстан, а также заинтересованности тренерского штаба национальной сборной Казахстана в игроке, Казахстанская федерация футбола со своей стороны будет готова заняться решением юридических вопросов, связанных со сменой спортивного гражданства футболиста», — сообщили в пресс-службе федерации ТАСС.

Александр Зуев родился в Казахстане и с 2003 по 2005 год выступал за молодежную команду «Тобола».

В России, кроме «Химок», он выиграл за «Рубин», «Ростов», «Крылья Советов» и «Спартак». В составе красно-белых он становился чемпионом России.

Зуев провел 14 матчей за молодежную сборную России, в которых забил четыре мяча.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Александр Зуев
Сборная Казахстана по футболу
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