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Сегодня, 12:45

Футболистам сборной России предлагают по 100 тысяч рублей за ретроматч против Бразилии

Иван Торопцев
Корреспондент
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Новости

Футболисты сборной России, которые становились бронзовыми призерами Евро-2008, могут получить по 100 тысяч рублей за выставочный матч против команды Бразилии, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, на данный момент приглашения получили как минимум 7 российских игроков: Игорь Акинфеев, Денис Колодин, Ренат Янбаев, Владимир Быстров, Игорь Семшов, Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев.

При этом Карпов утверждает, что бразильские футболисты в случае достижения договоренности о проведении игры могут получить в 50 раз больше, чем российские — по 5 миллионов рублей.

В начале ноября появилась информация о возможном проведении выставочного матча между сборной России образца чемпионата Европы 2008 года и командой Бразилии.

Источник: https://t.me/karpinside/26223
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