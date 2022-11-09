Футболистам сборной России предлагают по 100 тысяч рублей за ретроматч против Бразилии

Футболисты сборной России, которые становились бронзовыми призерами Евро-2008, могут получить по 100 тысяч рублей за выставочный матч против команды Бразилии, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, на данный момент приглашения получили как минимум 7 российских игроков: Игорь Акинфеев, Денис Колодин, Ренат Янбаев, Владимир Быстров, Игорь Семшов, Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев.

При этом Карпов утверждает, что бразильские футболисты в случае достижения договоренности о проведении игры могут получить в 50 раз больше, чем российские — по 5 миллионов рублей.

В начале ноября появилась информация о возможном проведении выставочного матча между сборной России образца чемпионата Европы 2008 года и командой Бразилии.