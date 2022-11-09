Уилкшир: «Матчи с Узбекистаном и Таджикистаном дадут опыт молодым парням»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России против Узбекистана и Таджикистана.

«Эти матчи дадут опыт молодым парням. Ребята получат возможность собраться, провести время вместе. В будущем ведь ситуация может измениться, и обстановка в мире будет другой. И в данном случае не так важно, кто твой соперник. Важнее время, проведенное друг с другом. Плюс эти матчи можно воспринимать как возможность для игроков получить билет в Европу. Каждый матч — это возможность показать себя, при этом ты никогда не знаешь, кто в этот момент за тобой наблюдает. И это должно быть дополнительной мотивацией», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Сборная России 17 ноября проведет товарищеский матч против Таджикистана, а 20 ноября сыграет с Узбекистаном.