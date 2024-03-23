Футболисты сборной России сдали кровь для пострадавших в «Крокусе»

23 марта, 15:31
Футболисты сборной России сдали кровь для пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.
Игроки национальной команды приняли участие в соответствующей акции, в результате которой более 2 тысяч человек изъявили желание стать донорами.
Ранее в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства сообщили, что на данный момент одномоментно к выдаче готовы 880 литров эритроцитсодержащих компонентов и 9 тонн плазмы крови.
В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 115 человек.