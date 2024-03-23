Журова: «Отменить матч России с Парагваем было правильным решением»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала решение об отмене товарищеского матча между Россией и Парагваем. Игра должна была пройти 25 марта в Москве.

«Думаю, это однозначно правильное решение. Все-таки матч должен был состояться в понедельник, 25 числа. Если бы была запланирована более поздняя дата, тогда, наверное, еще можно было обсудить. Но в таком случае это понятно, что матч не может состояться, необходимо выдержать траур», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

23 марта стало известно, что товарищеский матч между сборными России и Парагвая отменен из-за теракта в Московской области.

22 марта террористы устроили стрельбу в «Крокусе» в Красногорске. По последним данным СК, в ходе разбора завалов в концертном зале число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек.