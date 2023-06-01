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Сегодня, 17:19

Габулов рассказал, что получил приглашение сыграть в ретроматче между сборной России и «Зенитом»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Алании» Владимир Габулов рассказал, что получил приглашение принять участие в ретроматче между сборной России образца 2008 года и «Зенитом».

«Предложение принять участие в матче поступило. Отношусь к такой идее нормально. Это больше не матч, а событие. Некое мероприятие, которое организуется для привлечения внимания к футболу в том числе. Это возможность вспомнить былые победы в нашем футболе. Хорошо, когда не забывают победы, которые были. Они должны служить для нынешнего и последующих поколений как ориентир, к чему нужно стремиться, для чего прогрессировать и работать», — цитирует Габулова «Чемпионат».

31 мая сообщалось, что РФС прорабатывает вопрос организации ретро-матча между сборной России образца 2008 года и «Зенитом». Если игра состоится, то она пройдет в Санкт-Петербурге 15 июня.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5123079-gabulov-soobschil-chto-poluchil-priglashenie-sygrat-v-retro-matche-sbornoj-rossii-i-zenita.html
Владимир Габулов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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