Габулов рассказал, что получил приглашение сыграть в ретроматче между сборной России и «Зенитом»

Бывший вратарь «Алании» Владимир Габулов рассказал, что получил приглашение принять участие в ретроматче между сборной России образца 2008 года и «Зенитом».

«Предложение принять участие в матче поступило. Отношусь к такой идее нормально. Это больше не матч, а событие. Некое мероприятие, которое организуется для привлечения внимания к футболу в том числе. Это возможность вспомнить былые победы в нашем футболе. Хорошо, когда не забывают победы, которые были. Они должны служить для нынешнего и последующих поколений как ориентир, к чему нужно стремиться, для чего прогрессировать и работать», — цитирует Габулова «Чемпионат».

31 мая сообщалось, что РФС прорабатывает вопрос организации ретро-матча между сборной России образца 2008 года и «Зенитом». Если игра состоится, то она пройдет в Санкт-Петербурге 15 июня.