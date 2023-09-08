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Сегодня, 15:40

Гаджиев оценил игру сборной России в матче с Египтом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался об игре сборной России в товарищеском матче с олимпийской сборной Египта (1:1).

«Очевидно, что первый тайм у сборной России прошел не так, как планировал Карпин. Вторая половина встречи выдалась куда интереснее. После перерыва наша команда стала прессинговать, возрос темп игры, жаль только, что концовку встречи отдали египтянам. Выделять кого-то из футболистов не хочу, поскольку не вхожу в штаб сборной России и не знаю ребят лично», — приводит слова Гаджиева RT.

Cборная России 11 сентября проведет еще один матч с олимпийской сборной Египта. 12 сентября команда Валерия Карпина сыграет с Катаром.

Источник: RT
Футбол
Сборная России по футболу
Гаджи Гаджиев
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