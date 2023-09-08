Карасев подвел итоги прошедших сборов арбитров УЕФА

Судейство
Сегодня, 17:19
Российский арбитр Сергей Карасев прокомментировал свою работу на сентябрьском сборе судей УЕФА.
«Сбор прошел отлично! Сдал тесты на правила и физическую подготовку. Был очень рад вновь увидеть коллег. Продолжаем подготовку», — передает слова Карасева пресс-служба РФС.
7 сентября сообщалось, что Карасев завершил работу на сборе судей УЕФА в Ньоне и вернулся в Москву.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций.
В марте 2023 года УЕФА сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.
Сбор судей УЕФА проходил в Ньоне с 3 по 6 сентября.