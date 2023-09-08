Карасев подвел итоги прошедших сборов арбитров УЕФА

Российский арбитр Сергей Карасев прокомментировал свою работу на сентябрьском сборе судей УЕФА.

«Сбор прошел отлично! Сдал тесты на правила и физическую подготовку. Был очень рад вновь увидеть коллег. Продолжаем подготовку», — передает слова Карасева пресс-служба РФС.

7 сентября сообщалось, что Карасев завершил работу на сборе судей УЕФА в Ньоне и вернулся в Москву.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций.

В марте 2023 года УЕФА сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.

Сбор судей УЕФА проходил в Ньоне с 3 по 6 сентября.