Гаджиев прокомментировал новость об отмене сборов национальной команды России в июне

Президент футбольного клуба «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев прокомментировал новость об отмене сборов национальной команды России в июне.

«В любом случае сборная России должна существовать, независимо от того, участвует ли команда в официальных играх или нет. Да, сорвалась игра с Камеруном, но если даже нет каких-то игр, надо собираться. Сборная России может играть с клубами, и в этом нет ничего такого. В летнем сборе есть нюансы. Сейчас закончится сезон, и футболисты должны уйти в отпуск, потому что пауза короткая между чемпионатами. В этот раз можно не проводить сборы национальной команды, но это частный случай», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Ранее РФС сообщил, что график потенциальных соперников сборной России не позволяет провести товарищеские матчи в июне. По этой причине было принято решение отменить июньский сбор и не ломать программу подготовки клубов к сезону.