Газизов поддержал решение РФС не переходить в АФК

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал решение Исполкома РФС пока не переходить в АФК.

«Мне кажется, это правильно. Александр Валерьевич четко объяснил позицию РФС. Важно, когда говорят понятным, человеческим языком. Действительно, если сейчас нет гарантий, что после перехода в АФК наша сборная будет допущена до международных турниров, то, наверное, стоит повременить. Полностью поддерживаю посыл и аргументацию Дюкова», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.