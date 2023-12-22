Дюков: «Сборная России может сыграть на чемпионате мира 2026 года»

Сегодня, 16:02
Президент РФС Александр Дюков оценил перспективы участия сборной России на чемпионате мира 2026 года.
«Реализуема ли задача, чтобы сборная России играла на ЧМ-2026? Она может быть реализована», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».
28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приняли совместное решение об отстранении российских команд и сборных от участия в турнирах под эгидой этих организаций. Последний официальный матч национальная команда сыграла в ноябре 2021 года против Хорватии в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Тогда подопечные Валерия Карпина проиграли оппонентам со счетом 0:1.28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приняли совместное решение об отстранении российских команд и сборных от участия в турнирах под эгидой этих организаций.
Последний официальный матч национальная команда сыграла в ноябре 2021 года против Хорватии в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Тогда подопечные Валерия Карпина проиграли оппонентам со счетом 1:0.