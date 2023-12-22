Дюков: «Сборная России может сыграть на чемпионате мира 2026 года»

Президент РФС Александр Дюков оценил перспективы участия сборной России на чемпионате мира 2026 года.

«Реализуема ли задача, чтобы сборная России играла на ЧМ-2026? Она может быть реализована», — цитирует Дюкова «РБ Спорт».

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приняли совместное решение об отстранении российских команд и сборных от участия в турнирах под эгидой этих организаций. Последний официальный матч национальная команда сыграла в ноябре 2021 года против Хорватии в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Тогда подопечные Валерия Карпина проиграли оппонентам со счетом 0:1.28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приняли совместное решение об отстранении российских команд и сборных от участия в турнирах под эгидой этих организаций.

Последний официальный матч национальная команда сыграла в ноябре 2021 года против Хорватии в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Тогда подопечные Валерия Карпина проиграли оппонентам со счетом 1:0.