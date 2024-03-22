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22 марта, 10:05

Газзаев: «Головин заматерел, Хлусевич был неплох»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в интервью «СЭ» отметил зрелую игру полузащитника Александра Головина в матче с Сербией (4:0).

— Что-то насторожило в игре нашей команды?

— Да нет. Все в целом понравилось. Хорошее качество футбола. Много комбинаций. Игроки, вышедшие на замену, не растворились на поле. Вы же видели, с каким желанием играл Захарян, бил, нагнетал. Пас голевой отдал. Забил, но его мяч, к сожалению, отменили. У наших легионеров глаза горели, никто не отбывал номер!

— Лучший игрок матча?

— Не хотел бы кого-то выделять. Вся команда 90 минут провела на довольно высоком уровне. Головин принял участие в трех голевых атаках. Александр, конечно, заматерел. Тонкие передачи, ведет игру. Сразу виден определенный класс. Миранчуки, Захарян сыграли на уровне. А ведь еще и Кузяев сегодня на поле не вышел. Тюкавин в порядке. То есть у нас качественная креативная группа. Понравилась пара центральных защитников — Сильянов, Осипенко. Сафонов вытащил два сложных мяча. Хлусевич очень неплохо смотрелся на своем левом фланге. Как я уже сказал, вырисовывается новая сборная. Осталось сделать небольшие точечные усиления. А так все пока в порядке. Виден костяк, вырисовываются перспективы.

Александр Головин, Антон Миранчук, Константин Тюкавин. «Вернули сербам должок за 0:5. Головин, конечно, заматерел». Газзаев о крупной победе сборной России

Александр Головин
Даниил Хлусевич
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
Валерий Газзаев
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