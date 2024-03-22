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22 марта, 09:50

Газзаев — об удалении Гайича: «Наверное, можно было ограничиться и желтой»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился мнением о товарищеском матче с Сербией (4:0).

— Получил удовольствие от игры, от победы. Замечательная атмосфера на стадионе, настоящий праздник футбола! Сегодня мы увидели, что у нашей национальной команды вырисовывается костяк. Здорово проявили себя креативные футболисты. Головин, братья Миранчук, Захарян хорошо вошел в игру. Прессинговали, не хотели останавливаться даже после 3:0.

— Могли себе представить, что матч закончится именно с таким счетом?

— Ну мы же проиграли сербам со счетом 0:5 четыре года назад в Лиге наций. Сегодня надо было взять реванш. Считаю, нашей сборной это удалось. Вернули должок. Молодцы!

— Возможно, ключевой момент матча — удаление Гайича на 20-й минуте. Не переборщил ли арбитр?

— С учетом характера игры, возможно, стоило ограничиться и желтой карточкой. Но, с другой стороны, какие к рефери вопросы? Он действовал по букве закона. Фол последней надежды. Это пенальти и удаление. Нужно заметить, что иногда команда, получив численное большинство, расслабляется. Но сегодня подопечные Карпина на эти грабли не наступили. Да, после перерыва сербы попытались что-то создать впереди. Но на этом все быстро закончилось. Сборная России играла уверенно, в давление. Это порадовало.

Александр Головин, Антон Миранчук, Константин Тюкавин. «Вернули сербам должок за 0:5. Головин, конечно, заматерел». Газзаев о крупной победе сборной России

Милан Гайич
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
Валерий Газзаев
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