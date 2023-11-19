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Сегодня, 11:15

Газзаев вспомнил, как Мутко предложил ему возглавить сборную России до Черчесова

Игорь Рабинер
Обозреватель
2003 год. Валерий Газзаев во главе сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев в общем интервью обозревателю «СЭ» с Юрием Семиным перед ретроматчем «Локомотива» и ЦСКА рассказал, как президент РФС Виталий Мутко в 2016 году предложил ему возглавить сборную России.

— А больше сборную не предлагали возглавить?

Газзаев: — Предлагали — в 2016 году, перед домашним чемпионатом мира. Но я отказался. По-моему, 9 августа того года Объединение отечественных тренеров выдвинуло меня кандидатом на пост президента РФС. В числе моих конкурентов был действующий на тот момент президент РФС Виталий Мутко. Перед конференцией футбольного союза, на которой должен был быть избран его новый глава, Виталий Леонтьевич пригласил меня к себе и предложил возглавить сборную и готовить ее к ЧМ-2018. Я ему прямо ответил: «Моя задача — стать президентом РФС. Поэтому никаких предложений о другой работе не принимаю». После этого назначили Станислава Черчесова.

Жалею ли, что не воспользовался таким шансом? Нет. У меня были обязательства перед Объединением тренеров, с которым мы шли в одной упряжке, и согласиться на такое предложение с моей стороны было бы предательством по отношению к коллегам. Благодарю Господа Бога, что моя жизнь сложилась так, как сложилась. Жаловаться не на что — ни в карьере игрока, ни тренера, ни в семейной жизни. У меня уже шесть внуков! Конечно, были какие-то моменты в карьере, которые можно сделать лучше. Но невозможно успеть все. И оглядываться назад нет никакого смысла.

Юрий Семин и&nbsp;Валерий Газзаев. «После победы ЦСКА в Кубке УЕФА Юра сказал моей жене: «Ты не представляешь, что он сделал!» Семин и Газзаев — перед ретроматчем

Футбол
Сборная России по футболу
Валерий Газзаев
Виталий Мутко
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