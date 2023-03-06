Гилерме заявил, что у него нет мыслей о завершении карьеры в сборной России

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме заявил, что не планирует завершать карьеру в сборной России в ближайшее время.

«Чувствую себя хорошо, если нахожусь в заявке. Мыслей о завершении карьеры в сборной России нет, хочу еще поиграть», — приводит слова Гилерме «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне голкипер сыграл за «Локомотив» 5 матчей во всех турнирах и пропустил 5 мячей. В последний раз Гилерме выходил на поле в октябре прошлого года.

Ранее вратарь вызывался в молодежную сборную Бразилии, однако на поле так и не вышел. В 2015 году Гилерме получил российское гражданство.

За сборную России 37-летний голкипер провел 19 матчей, пропустил 17 мячей и 13 матчей отстоял на ноль.